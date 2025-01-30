HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Trump: 'Uçak kazasında hayatta kalan yok'

ABD Başkanı Trump: 'Uçak kazasında hayatta kalan yok'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2025 19:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Trump uçak kazası sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, "Uçak kazasında hayatta kalan yok" ifadelerini kullandı. Trump, ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump: 'Uçak kazasında hayatta kalan yok'

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

"KURTULAN OLMADI"

ABD Başkanı Donald Trump, meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu. Trump, ordunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

Galatasaray'dan dev hamle! Alvaro Morata için Milan’la masada: Anlaşma yakın!

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Hakim ve savcı atamalarında ilginç anlar! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

13 yaşındaki çocuğu istismar etti, savunması olay oldu!

13 yaşındaki çocuğu istismar etti, savunması olay oldu!

O ilde biber gazı ile ilgili yeni karar! İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

O ilde biber gazı ile ilgili yeni karar! İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.