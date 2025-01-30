ABD Başkanı Trump: 'Uçak kazasında hayatta kalan yok'

ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.

"KURTULAN OLMADI"

ABD Başkanı Donald Trump, meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu. Trump, ordunun detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.