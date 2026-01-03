HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezeula'ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicola Maduro'nun yakalanması için başlatılan operasyonun görüntülerini başladı. Görüntülerde Venezuela'nın başkenti Karakas'ta elektirklerin kesildiği ve uçaklarla kentin belli noktalarına bombalar yağdırıldığı görülüyor. kaçırılma anına ait video paylaşıldı. ABD, bir süre önce Maduro'nun kaçırıldığı anı gösteren fotoğraf paylaşmıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezeula'ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı
Mustafa Fidan

ABD'nin Venezuela'ya askeri operasyon düzenledi. Venezeuala Devlet Başkanı Nicola Maduro ve eşinin ABD'de yargılanmak üzere yakalandığı operasyonun görüntüleri ABD lideri Trump sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Venezeula ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı 1

ABD VENEZUELA'YI BÖYLE VURDU! OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

Başkent Karakas'a yönelik operasyonda uçaklardan bombalar yağdığı, hedef alanına kentin belli noktalarından dumanlar yükseldiği görülüyor.

ABD Başkanı Trump, Venezeula ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı 2

ABD Başkanı Trump, Venezeula ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı 3

ABD Başkanı Trump, operasyon görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, Maduro'nun yakalandığı anları gösteren bir video paylaşıldı. Videodan bir süre önce de yakalanan Maduro'ya ait ilk görüntü paylaşılmıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezeula ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı 4

TRUMP OPERASYONU ANLATTI: "GECE YARISI GİTTİK, MADURO VE EŞİNİ ELE GEÇİRDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısına geçerek Maduro'nun yakalanma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Maduro'nun ABD'de yargılanacağını bildirirek operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir operasyondu. Başkent Karakas'a düzenlendi. ABD tarihinin en büyük tezahürlerinden birisiydi. Geçmişte Süleymani'ye, El Bağdadi'ye ve İran'daki nükleer sahaya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar vardı.

"DÜNYADA HİÇBİR ULUS ABD'NİN BAŞARDIĞINI BAŞARAMAZDI"

Gece yarısı düzenlediğimiz bir operasyon oldu. Dünyada hiçbir ulus ABD'nin başardığını başaramazdı. Venezuela'nın tüm kapasitesi etkisiz hale getirilid. Gece yarısı, karanlıkta Maduro ele geçirildi. Ve Maduro eşiyle birlikte ele geçirildi. Her ikisi de şu an ABD adaletinin karşısına çıkartılacak. Ordumuzdaki kadın ve erkek askerlerimize teşekkür ediyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da konteyner ev alevlere teslim oldu: 2 kedi telef olduAntalya'da konteyner ev alevlere teslim oldu: 2 kedi telef oldu
Merin'de yangın! Fabrikada hasar oluştuMerin'de yangın! Fabrikada hasar oluştu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Donald Trump Nicolas Maduro abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.