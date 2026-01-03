ABD Başkanı Trump, Venezeula'ya düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı

ABD'nin Venezuela'ya askeri operasyon düzenledi. Venezeuala Devlet Başkanı Nicola Maduro ve eşinin ABD'de yargılanmak üzere yakalandığı operasyonun görüntüleri ABD lideri Trump sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD VENEZUELA'YI BÖYLE VURDU! OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ

Başkent Karakas'a yönelik operasyonda uçaklardan bombalar yağdığı, hedef alanına kentin belli noktalarından dumanlar yükseldiği görülüyor.

ABD Başkanı Trump, operasyon görüntülerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump operasyon görüntülerini paylaştı pic.twitter.com/KRdZKAmKrj — Mynet (@mynet) January 3, 2026

TRUMP SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, Maduro'nun yakalandığı anları gösteren bir video paylaşıldı. Videodan bir süre önce de yakalanan Maduro'ya ait ilk görüntü paylaşılmıştı.

TRUMP OPERASYONU ANLATTI: "GECE YARISI GİTTİK, MADURO VE EŞİNİ ELE GEÇİRDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısına geçerek Maduro'nun yakalanma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Maduro'nun ABD'de yargılanacağını bildirirek operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir operasyondu. Başkent Karakas'a düzenlendi. ABD tarihinin en büyük tezahürlerinden birisiydi. Geçmişte Süleymani'ye, El Bağdadi'ye ve İran'daki nükleer sahaya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar vardı.

"DÜNYADA HİÇBİR ULUS ABD'NİN BAŞARDIĞINI BAŞARAMAZDI"

Gece yarısı düzenlediğimiz bir operasyon oldu. Dünyada hiçbir ulus ABD'nin başardığını başaramazdı. Venezuela'nın tüm kapasitesi etkisiz hale getirilid. Gece yarısı, karanlıkta Maduro ele geçirildi. Ve Maduro eşiyle birlikte ele geçirildi. Her ikisi de şu an ABD adaletinin karşısına çıkartılacak. Ordumuzdaki kadın ve erkek askerlerimize teşekkür ediyoruz.