HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD bayrağıyla paylaşımlar olmuştu! Grönland Başbakanı Nielsen: "Korku ve endişeye gerek yok"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland yeniden gündeme geldi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından korku ve endişeye gerek olmadığını ifade etti.

ABD bayrağıyla paylaşımlar olmuştu! Grönland Başbakanı Nielsen: "Korku ve endişeye gerek yok"

Nielsen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen, "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Nielsen, Grönland'ın güçlü kurumlara sahip demokratik bir toplum olduğunu belirtti.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.

ABD bayrağıyla paylaşımlar olmuştu! Grönland Başbakanı Nielsen: "Korku ve endişeye gerek yok" 1

İSVEÇ'TEN DESTEK

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından yeniden gündeme gelen Grönland'a ilişkin İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Kristersson, "Sadece Danimarka ve Grönland, Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme hakkına sahiptir. İsveç, komşusunun yanındadır." sözlerine yer verdi.

Öte yandan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'yi işaret ederek, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı'nı oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur." sözlerini kullanmıştı.

Danimarka ve Grönland'ın NATO üyesi olduğunu anımsatan Frederiksen, ABD ile savunma alanında işbirliği içerisinde olduklarını ve Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.

Frederiksen, "Dolayısıyla, ABD'ye tarihsel olarak yakın müttefiki ve defalarca satılık olmadığını açıklayan halka karşı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD bayrağıyla paylaşımlar olmuştu! Grönland Başbakanı Nielsen: "Korku ve endişeye gerek yok" 2

TRUMP'IN GRONLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Bu arada, ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas'tan İsrail açıklaması! "Gazze'de ateşkes ihlallerini derinleştiriyor"Hamas'tan İsrail açıklaması! "Gazze'de ateşkes ihlallerini derinleştiriyor"
Kars'ta, Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldıKars'ta, Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.