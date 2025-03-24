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ABD bunu konuşuyor! Savaş planlarını yanlışlıkla ona gönderdiler: "Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.03.2025 21:12
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ABD'de Trump yönetiminin Yemen'de Husilere düzenlenen saldırılara ilişkin savaş planlarını yanlışlıkla bir gazeteciye gönderdiği ortaya çıktı. "Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim" diyen gazeteci "Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

ABD bunu konuşuyor! Savaş planlarını yanlışlıkla ona gönderdiler: "Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı"

ABD'nin Yemen'deki savaş planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Söz konusu savaş planları kendisine gönderilen Atlantic dergisi editörü Goldberg tarafından kamuoyuna ilan edilen durum, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes tarafından da teyit edildi.

"YANLIŞLIKLA BANA GÖNDERDİLER"

Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini ve daha sonra da Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını anlattı.

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"ÖNCE GERÇEK ZANNETMEDİM BİR SÜRE SONRA..."

Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, konunun medyaya yansıması üzerine yazılı açıklama yaparak "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor ve bu mesaj zincirine yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini gözden geçiriyoruz." ifadesine yer verdi.

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Gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirten Hughes, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu.

Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, ABD'nin gizli olan savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesinin kabul edilemez olduğu yorumlarını öne çıkardı.

ABD 15 Mart günü Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırıyı Başkan Donald Trump dünya kamuoyuna duyurmuştu.

Kaynak: AA

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