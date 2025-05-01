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ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

Orta Doğu'da ipleri bir kez daha gerecek gelişme. Bu kez ABD, İran'ı açık açık tehdit etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, Husilere verilen destekten sonra 'İran'a mesaj' adlı paylaşımında, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" ifadelerini kullandı.

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın Yemen’deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını belirterek, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulundu.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMLA DUYURDU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten Yemen’deki Husilere destek veren İran’a çok sert uyarı geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden "İran’a mesaj" başlıklı bir paylaşım yapan Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. İran’ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydeden Hegseth, Tahran’ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlattı. İran’ın Yemen’deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulundu.

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TRUMP BÜYÜK SALDIRININ TALİMATINI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı. Misilleme olarak ABD gemilerini ve dronlarını hedef alan Husiler ayrıca İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürmüştü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Orta Doğu abd
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