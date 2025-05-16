HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de 30 senatör Gazze'de insani yardımları engelleyen ablukanın sona ermesi için tasarı sundu

ABD'de 30 Demokrat senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sonlandırmak için Başkan Donald Trump yönetimine tüm diplomatik yolların kullanılması çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

ABD'de 30 senatör Gazze'de insani yardımları engelleyen ablukanın sona ermesi için tasarı sundu

Vermont Senatörü Peter Welch'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 ABD senatörü, Gazze’de derinleşen insani krize karşı harekete geçti.

Gazze'de iki aydır uygulanan gıda ve ilaç ablukasına tepki gösteren 30 senatör, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelleyen ablukasını sona erdirmek için tüm diplomatik yolların kullanılmasını talep eden bir karar tasarısı sundu.

Gazze'de devam eden insani krizden duydukları ciddi endişeyi dile getiren senatörler, on binlerce çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu belirtti.

"KASITLI AÇ BIRAKMA POLİTİKASI" KABUL EDİLEMEZ

Konuya ilişkin ABD Senatosunda konuşma yapan Welch, "Gazze'de yarım milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya ve bu sayı giderek artıyor." dedi.

Gıda ve ilaç taşıyan insani yardım tırlarının sınırın hemen ötesinde beklemekte olduğunu kaydeden Welch, "kasıtlı aç bırakma politikasının" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Welch, "Bu ablukayı ve savaşı sona erdirmek için elimizden geleni yapmak hepimizin çabası olmalıdır." şeklinde konuştu.

Senatörlerin önergesi, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera) başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarından destek gördü.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 780 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise 52 bin 908 kişi öldü, 119 bin 721 kişi yaralandı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da ahır alevlere teslim olduBursa’da ahır alevlere teslim oldu
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandıMalatya'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd senatör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.