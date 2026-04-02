HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de 52 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin faili seri katil Ted Bundy çıktı

ABD'nin Utah eyaletinde 1974 yılında öldürülen 17 yaşındaki Laura Ann Aime'in katilinin Ted Bundy olduğunun kesinleştiği bildirildi. ABD tarihinin en tehlikeli seri katillerinden olan Ted Bundy, 4 yılda 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Beau Mason, eyalette 1974 yılında öldürülen 17 yaşındaki Laura Ann Aime'in dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Cinayete ilişkin delillerin özenle muhafaza edildiğini belirten Mason, DNA testi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde cinayetten 51 yıl sonra delillerin yeniden incelendiğini kaydetti. Mason, sonuçların, Bundy'nin DNA'sının örneklerle eşleştiğini gösterdiğini aktardı.

30 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ülke tarihinde en tehlikeli seri katillerden biri olarak anılan Bundy, 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

İDAM EDİLMİŞTİ

Polisin ifadesine göre Bundy, idam edilmeden önce suçunu kabul etmiş, ancak Aime'in dosyası kesin kanıtlar elde edilene kadar açık kalmıştı.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.