Şantiyedeki yangın can aldı! 1 işçi yaşamını yitirdi, 6 yaralı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK: 4 YARALI TABURCU EDİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilerek şöyle denildi:

“Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Merkez 16 2’nci Etap 3’üncü Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kamp alanında, bugün sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu konteynerlerde ciddi hasar oluşmuştur. İlk belirlemelere göre 1 personel hayatını kaybetmiş, 2 personelin hastanedeki tedavi süreci devam etmekte olup, 4 vatandaşımız ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerince inceleme ve tespit çalışmaları sürdürülmektedir.”



Kaynak: DHA