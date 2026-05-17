Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu ofisinde ağır yaralı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

Melih Kadir Yılmaz

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akşam saatlerinde kendisine ait akaryakıt istasyonunda ağır yaralı olarak bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çavuşoğlu'nu hastaneye kaldırmıştı. Çavuşoğlu 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00’te Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

ALANYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Alanyaspor kulübü vefat haberinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çavuşoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Alanya'da Aydın Çavuşoğlu’na ait akaryakıt istasyonundaki çalışma ofisinden gelen tek el silah sesini duyan çalışanlar, içeri girdiklerinde Aydın Çavuşoğlu'nu kanlar içinde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından konuşan yetkililer Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarmıştı.

Öte yandan olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirmiş ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın yaşanmasında üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığını bildirmişti.

