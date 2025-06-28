HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını soruşturmalarına katılan 3 savcının görevine son verildi

ABD Adalet Bakanlığının, 6 Ocak 2021 Kongre baskını olayları soruşturmalarına katılan 3 savcıyı görevden aldığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını soruşturmalarına katılan 3 savcının görevine son verildi

Associated Press'in (AP) iki kaynağa dayandırdığı haberde, Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden döneminde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan savcıları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin imzasıyla dün yapılan tebligatla, Washington’da görev yapan ve 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan 3 savcının görevine son verildiğini ifade etti.

AP'nin gördüğü tebligatta, 3 federal savcının işlerine niye son verildiği konusunda bir açıklama bulunmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te başkanlık kararnamesi ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karıştığı için hapis cezası alan ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladıBM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı
Kastamonu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralıKastamonu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İrfan Değirmenci gözaltına alındı

İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Arkadaşına iyilik yapmak istedi hayatı kabusa döndü!

Arkadaşına iyilik yapmak istedi hayatı kabusa döndü!

Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! Futbolu bırakıp, teknik direktörü seçti!

"Kanepeden düştü" denildi, cinayet çıktı!

"Kanepeden düştü" denildi, cinayet çıktı!

Lastiği patlayan tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Lastiği patlayan tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.