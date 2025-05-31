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ABD'de arı alarmı... Kamyon devrildi, 250 milyonu serbest kaldı! Yetkililerden 'bölgeye girmeyin' uyarısı

ABD'nin Washington eyaletinde kamyon devrilmesi sonucu 250 milyon arı serbest kaldı. Yetkililer bölge sakinlerini arı sürüsünden uzak durmaları konusunda uyarırken, “Arıların kaçma ve sürü oluşturma ihtimali nedeniyle bölgeye girmeyin” uyarısında da bulunuldu. Kazanın yaşandığı yolun ise arıları kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar kapalı kalacağı bildirildi.

ABD'de arı alarmı... Kamyon devrildi, 250 milyonu serbest kaldı! Yetkililerden 'bölgeye girmeyin' uyarısı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Whatcom ilçesinde, dün devrilen kamyon nedeniyle 250 milyon arının serbest kaldığı bildirildi. Yetkililer bölge sakinlerini arı sürüsünden uzak durmaları konusunda uyardı.

YOL KAPATILDI, 'BÖLGEYE GİRMEYİN' UYARISI GELDİ

Whatcom İlçesi Şerif Ofisi, kazanın yaşandığı Weidkamp Yolu’nun arıları kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar kapalı kalacağını belirterek, “Arıların kaçma ve sürü oluşturma ihtimali nedeniyle bölgeye girmeyin” uyarısında bulundu.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arı kamyon abd
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