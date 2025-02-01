HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de bu kez de alışveriş merkezinin yakınına uçak düştü! :Ölü ve yaralılar var

ABD'de bu kez de alışveriş merkezinin yakınına uçak düştü! :Ölü ve yaralılar var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.02.2025 07:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir uçak düştü. Philadelphi şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınına düşen uçak alev aldı.. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. 29 Ocak'ta da American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopter çarpışmıştı.

ABD'de bu kez de alışveriş merkezinin yakınına uçak düştü! :Ölü ve yaralılar var

ABD'den üstü üste uçak kazaları yaşanıyor. Pensilvanya eyaletinde akşam saatlerinde bir uçağın düştüğü duyuruldu. Hava ambulansı olduğu belirtilen uçak, Northeast Philadelphia Havalimanı'ndan kalktıktan sonra yerel saatle 18.30'da (2330GMT) düştü ve birden fazla yangına neden oldu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı. Ancak yerel FOX 29 muhabiri, Philadelphia Polis Departmanı’na dayandırdığı haberinde uçakta iki pilot, iki doktor, bir hasta ve bir aile üyesi olmak üzere en az altı kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

"UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI"

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta altı kişinin bulunduğunu belirterek medya haberlerini destekledi.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, görgü tanıklarının yüksek patlama sesleri duyduklarını ve birçok aracın yandığını bildirdiğini aktardı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı, Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun." denildi.

UÇAK VE HELİKOPTER ÇARPIŞMIŞTI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

Araçlara takılması zorunlu hale getirildi! Gazeteci hem fiyata hem de ürünün kalitesizliğine isyan etti: "Öyle kalitesiz ki..."

Fenerbahçe yeni transferi Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe yeni transferi Ognjen Mimovic'i resmen açıkladı!

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

Naci Görür'den bir il için uyarı! "Asıl büyük felaket o zaman olacak"

'Suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler!

'Suikast' iddiası sonrası Tuncay Özkan'dan çok tartışılacak sözler!

Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan rest! "Karşılık veririz"

Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına Brezilya'dan rest! "Karşılık veririz"

Türkiye'de de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı! Raflardan kaldırılıyor

Türkiye'de de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı! Raflardan kaldırılıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.