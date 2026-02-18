HABER

ABD’de çığ kayakçıları yuttu: 10 kayıp

ABD’nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı’nda meydana gelen çığ felaketinde 10 kayakçı kaybolurken, 6 kişi kurtarıldı.

ABD'de çığ kayakçıları yuttu: 10 kayıp

ABD’nin California eyaletindeki Sierra Nevada Dağları’nın bir parçası olan Castle Peak’te çığ meydana geldi. Kar fırtınası sırasında meydana gelen çığ felaketinde 10 kayakçı kaybolurken, 6 kayakçı sağ olarak kurtarıldı.
Nevada Şerif Ofisi’nden yapıla açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşmasının ve onları güvenli bir yere tahliye etmesinin birkaç saat sürdüğü belirtildi. Farklı derecelerde yaralanmaları olan 6 kayakçıdan ikisinin tedavisinin hastanede sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "En az altı kayakçı çığdan sağ kurtuldu. Kalan on kişiden ise haber alınamıyor. Şu anda 46 acil durum ilk müdahale görevlisiyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava şartları son derece tehlikeli durumda" denildi.
Kaynak: İHA

abd
