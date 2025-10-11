HABER

ABD'de dev patlama! Haritadan silindi: 18 kişi hala kayıp...

ABD'nin Tennessee eyaletinde gece saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama sonrası bir enerji tesisi haritadan silindi. ABD'li yetkililerden gelen bilgilere göre patlama sonrası 18 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Doğukan Akbayır

Patlama, ABD saatiyle cuma sabahı Nashville'in yaklaşık 50 mil batısında bulunan McEwen'deki Accurate Energetic Systems'da meydana geldi. Patlamanın ardından tesisin eskiden bulunduğu bölge görüntülendi. Humphreys County Şerifi Chris Davis, kesin sayıyı belirtmemekle birlikte ölümlerin olduğunu doğruladı.

ABD de dev patlama! Haritadan silindi: 18 kişi hala kayıp... 1

18 KİŞİ KAYIP

Humphreys County Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın açıklamasına göre, cuma akşamı itibarıyla patlamadan sonra 18 kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

"KARİYERİMDEKİ EN YIKICI DURUMLARDAN BİRİ"

Yetkililer, patlamadan sonra 19 kişinin kayıp olduğunu açıklamışlardı, ancak daha sonra, başlangıçta fabrikada olduğu sanılan bir kişinin evinde sağ olarak bulunduğunu söylediler. Patlamanın yaşandığı anda fabrikada tam olarak kimlerin bulunduğunu doğrulamak için hala çalıştıklarını ve aile üyelerine haber vermek için çabalar sürüyor.

Davis, düzenlediği basın toplantısında, “Bu, muhtemelen kariyerim boyunca yaşadığım en yıkıcı durumlardan biri” dedi.

“Her zaman en iyisini umarım. Bir yerlerde yaralı ya da bizim bilmediğimiz biri olma ihtimali var mı? Evet.”

ABD de dev patlama! Haritadan silindi: 18 kişi hala kayıp... 2

"HER İMKANI TÜKETMEK İSTİYORUZ"

Şerif, yetkililerin cuma öğleden sonra kayıp kişileri aramaya devam ettiklerini söyledi. Davis'e göre, kurtarma çalışmaları devam ediyor ve kurtarma çalışmalarına geçmeden önce “her türlü imkânı tüketmek” istediklerini söyledi.

“Her zaman umudumuzu kaybetmemek istiyoruz. Her zaman yüreğimizde Tanrı'yı tutmak ve bazı kişileri bulabilmemiz için dua etmek istiyoruz.”

ABD de dev patlama! Haritadan silindi: 18 kişi hala kayıp... 3

"BİNA YOK OLDU"

Şerif, yaralanmalarının ayrıntılarını vermemekle birlikte, dört ila beş kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Patlamanın meydana geldiği binayı tanımlaması istenen Davis, “Tanımlayacak bir şey yok. Bina yok oldu” dedi.

Şerif, daha önceki bir brifingde bunun “çok büyük bir soruşturma” olduğunu söyledi.

“Bu, bir araba kazası ya da benzeri bir olay gibi, sadece enkazı temizleyip ayrılacağımız bir şey olmayacak. Muhtemelen birkaç gün burada kalacağız” dedi.

“Şu anda gerekli olan kadar zaman ayırmaya çalışıyoruz. Olaya karışan kişilere ve ailelerine öncelik veriyoruz ve onlara karşı çok şefkatli olmaya çalışıyoruz."

ABD ORDUSU'NA ÜRETİM YAPIYORDU

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Derneği'ne göre, şirketin müşterileri arasında Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı da bulunuyor.

Yetkililer, patlamanın yerel saatle sabah 7:48'de meydana geldiğini ve tesisin binalarından birini tahrip ettiğini söyledi.

Tennessee Valisi Bill Lee, “trajik olayı” takip ettiğini söyledi.

Kaynak: Halktv

