Rojin Kabaiş ile ilgili yeni gelişme! Talep kabul edildi: Rojin'in telefonu İspanya'ya gidiyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kritik öneme sahip cep telefonu incelemesi için Türkiye’nin uluslararası istinabe talebinin, İspanya makamlarınca kabul edildiği belirtildi. Kabaiş’in cep telefonundaki dijital verilere erişimin sağlanması amacıyla Türkiye’den iki görevli eşliğinde cihazın kısa süre içinde İspanya’ya gönderileceği bildirildi.

YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim’de dosyaya giren raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195’e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alındığı, kıyaslanacak profil sayısının artabileceği ifade edildi.

İSPANYA ADALET BAKANI DOSYAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde İspanya Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü, Kabaiş’e ait cep telefonunun çözülmesinin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak İspanyol makamlarından destek talep ettiğini açıkladı. İspanya Adalet Bakanı Garcia' da Rojin Kabaiş dosyasını yakından takip ettiklerini, Türk makamlarının adli yardımlaşma talebini savcılık ve polis birimlerine ilettiklerini belirterek, dijital verilerin polis tarafından temin edileceğini ve İçişleri Bakanının da süreç hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Garcia, gerekli işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılması için talimat verildiğini ifade etmişti.

İNCELEME SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK NİTELİKTE

Adalet Bakanı Tunç’un girişimleri sonucu İspanya makamlarınca uluslararası istinabe talebinin kabul edildiği belirtildi. Kabaiş’in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla cihazın Türkiye’den 2 görevli ile birlikte İspanya’ya gönderileceği, telefonun burada kriminal incelemeye tabi tutulacağı bildirildi. Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikteki dijital incelemenin tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerin Türkiye’ye ulaştırılması bekleniyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Van İspanya Rojin Kabaiş
