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  4. ABD’de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağı, piste giren jete çarpmaktan son anda kurtuldu

ABD’de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu uçağı, piste giren jete çarpmaktan son anda kurtuldu

25.02.2025 22:45
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25.02.2025 22:45
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ABD’nin Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. İniş yapan Southwest Havayolları’na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtuldu. Yolcu uçağı pisti pas geçti. ABD’nin başkenti Washington'da geçtiğimiz ay bir yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpışmış ve 67 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’nda az daha yeni bir uçak faciası yaşanıyordu. Havalimanına iniş yapan Southwest Havayolları’na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son anda kurtularak, pisti pas geçti. Nebraska eyaletinden yer alan Omaha’dan Chicago'ya gelen yolcu uçağının olayın ardından sorunsuz şekilde iniş yaptığı ifade edildi.

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PİLOTUN TALİMATA UYMADIĞI BELİRTİLDİ

Bombardier Challenger 350 tipi özel jet’in ise Tennessee eyaletinde yer alan Knoxville kentine uçtuğu aktarıldı.
ABD basınında yer alan haberlerde, kulenin özel jetin pilotuna, pisti kesmeden bekleme talimatı verdiği ifade edilerek, pilotun ise talimata uymadığı ve kule tarafından pisti kesmeden beklemesi konusunda yeniden uyarıldığı belirtildi.

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Southwest Havayolları, "Mürettebat güvenlik prosedürlerini eksiksiz uyguladı ve uçak sorunsuz şekilde iniş yaptı. Southwest için müşteri ve çalışan güvenliğinden önemli hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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YOLCU UÇAĞI VE ASKERİ HELİKOPTER ÇARPIŞMIŞTI

ABD’nin başkenti Washington DC’de 30 Ocak’ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı. Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri havalimanı yolcu uçaği
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