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ABD'de gizemli olay! 10 kişiyi taşıyan uçak radardan bir anda kayboldu...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.02.2025 09:29
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ABD'nin Alaska bölgesinde bir uçağın kaybolduğu bildirildi. 10 kişiyi taşıyan uçağın gizemli bir şekilde kaybolmasının ardından itfaiye görevlileri arama tarama faaliyetlerine başladı.

ABD'de gizemli olay! 10 kişiyi taşıyan uçak radardan bir anda kayboldu...

Son dönemde uçak kazaları dünyanın gündeminden düşmüyor. Son örnek ise ABD'nin Alaska eyaletinden geldi. Dokuzu yolcu, biri pilot toplamda on kişiyi taşıyan uçağın radardan gizemli bir şekilde kaybolduğu öğrenildi.

ÇETİN HAVA KOŞULLARI DURUMU ZORLAŞTIRIYOR

Arama çalışmaları sürerken, Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı" denildi.

HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.

"Halktan, kaybolanlar için endişelendiği bir dönemde, güvenlik ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ailelerin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurması önerildi.

Kaynak: TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
uçak abd
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