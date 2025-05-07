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ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk hakkında yeni gelişme! Vermont'a nakledilmesine hükmedildi

ABD'de gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. ABD, Louisiana'da tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk hakkında yeni gelişme! Vermont'a nakledilmesine hükmedildi
Begüm Özkaynak

ABD’deki 2. Temyiz Dairesi, Louisiana'da gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

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Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

(AA-İHA)

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Gözaltı ABD Amerika Birleşik Devletleri öğrenci türk
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