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ABD'de ICE karşıtı eylemler büyüyor! Los Angeles'tan sonra Texas'ta da Ulusal Muhafızlar göreve çağırıldı

Los Angeles’ta başlayan ICE karşıtı gösteriler ABD'de diğer eyaletlere de yayılmaya devam ediyor. Texas Valisi Greg Abbott, Göçmen ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözaltlarına karşı eyalette yapılacak gösterilere yönelik Ulusal Muhafızları görevlendireceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump da Los Angeles için ulusal muhafızların yanı sıra deniz piyadelerini de görevlendirmişti.

ABD'de ICE karşıtı eylemler büyüyor! Los Angeles'tan sonra Texas'ta da Ulusal Muhafızlar göreve çağırıldı

Abbott, X sosyal medya hesabından ICE karşıtı gösteriler için paylaşım yaptı. Texas Ulusal Muhafızların eyalet genelinde düzeni sağlamak için görevlendirileceğini belirten Abbott, "Barışçıl protesto yasaldır, insanları ve mülklere zarar vermek yasa dışıdır ve gözaltılara yol açacaktır." ifadesine yer verdi.

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Abbott, Texas Ulusal Muhafızlarının kolluk kuvvetlerine düzeni sağlamada her türlü araç ve stratejiyi kullanarak destek olacağını kaydetti.
Texas'ı temsil eden Demokrat Kongre üyeleri Joaquin Castro ve Greg Casar, Abbott'un protestolara karşı Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararını kınayan bir açıklama yaptı.

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İki Kongre üyesi, Abbott'un "Başkan Trump'ın otoriter politikalarına karşı miting düzenleyen toplumu sindirmeye çalıştığını" belirterek, "Vali Abbott, Ulusal Muhafızları gereksiz yere konuşlandırarak güvenliği ve sakinliği teşvik etmek yerine gerginliği tırmandırıyor." ifadelerini paylaştı.

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Los Angeles’taki gösterilerle ülke gündemine gelen ICE karşıtı protestolar, başta San Antonio, Dallas ve Austin olmak üzere Texas eyaletinin farklı şehirlerinde de devam ediyor.

ÇOK SAYIDA ŞEHRE YAYILDI

Öte yandan 6 Haziran'da Los Angeles’ta başlayan ICE karşıtı gösteriler ülkedeki diğer şehirlere de hızla yayılmaya devam ediyor.

ABD'nin New York kentinde, ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.

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Binlerce kişi, ICE'nin şehir genelinde ve ülke çapında sürdürdüğü sınır dışı uygulamalarını protesto etmek için Manhattan'daki Foley Meydanı'nda bir araya gelerek, ellerinde "ICE'yi dağıtın" ve "New York'tan defol ICE" yazılı dövizlerle gösteri yaptı.

Zaman zaman polis ile göstericiler arasında yaşanan şiddetli arbedede en az 65 kişinin "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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New York'taki yoğun katılımlı protestolar, San Francisco, Seattle, Atlanta ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerdeki benzer gösterilerle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Özellikle Başkan Donald Trump’ın doğum günü nedeniyle Cumartesi günü ülke genelinde yapılacak "Kral gününe hayır" başlıklı protestolar için yetkililer şimdiden planlama yapmaya çalışıyor.

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LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Donald Trump yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

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ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

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ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles gösteri
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