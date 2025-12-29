HABER

ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise kayıt altına alındı.

ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı sayısı belli oldu. Federal yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

ABD de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 1

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak, itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi.

DÜŞÜŞ ANI KAYDEDİLDİ

Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpıştığını belirterek, her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

ABD de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

