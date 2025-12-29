ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı sayısı belli oldu. Federal yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.
Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak, itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi.
Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpıştığını belirterek, her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı.
ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. pic.twitter.com/ZlmQV7VnQh— Mynet (@mynet) December 28, 2025
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.
