ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralı sayısı belli oldu. Federal yetkililer, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini aktararak, itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü söyledi.

DÜŞÜŞ ANI KAYDEDİLDİ

Federal Havacılık İdaresi, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpıştığını belirterek, her iki helikopterde de sadece pilotların bulunduğunu açıkladı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. pic.twitter.com/ZlmQV7VnQh — Mynet (@mynet) December 28, 2025

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopterlerden birinin düşüş anı ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır