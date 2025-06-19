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ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

ABD'nin İsrail ve İran arasındaki savaşa katılıp katılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. ABD'li savunma yetkilileri, bölgedeki uçakların yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca, kan stokları başta olmak üzere gerekli tıbbi tedarik listelerini elden geçirdiği bildirildi.

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

CNN'e konuşan ABD'li savunma yetkilileri, Orta Doğu'da olası bir İran misillemesi ihtimaline karşın, Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nde bulunan uçakları başka bir yere taşıyarak üsteki pistleri boşalttığı bilgisini paylaştı.

ABD GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

Yetkililer, uydu görüntülerinden bölgenin boşaltıldığının tespit edilmesi üzerine, korunmasız Amerikan uçaklarının bu hafta başında Katar'daki Amerikan üssünden çıkarıldığını doğruladı.

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NEREYE YAŞINDIĞI BİLİNMİYOR

Bölgedeki ABD Donanmasına ait gemilerin de bu hafta başında Katar'daki üssün limanından ayrıldığı tespit edilirken, uçakların ve gemilerin nereye taşındığı bilinmiyor.

Ayrıca söz konusu yetkililer ve isminin paylaşılmasını istemeyen bir diğer kaynak, ABD Merkez Komutanlığının ayrıca bölgeye ilave kan sevkiyatını önceden gönderdiğini ve bunun ABD güçlerine saldırı olasılığı olduğunda uygulanan standart bir prosedür olduğunu söyledi.

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Yetkililer, Washington'un İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına katılması durumunda ABD güçlerine karşı olası bir İran misillemesini öngörerek gerçekleştirdiği bu eylemleri "ihtiyati" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

19 Haziran 2025
19 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
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