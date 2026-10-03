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ABD'de irtibatın kesildiği uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Bermuda’dan ABD'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu ABD Sahil Güvenliği, arama kurtarma operasyonu başlattı.

ABD'de irtibatın kesildiği uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Atlas Okyanusu'ndaki Bermuda'dan ABD'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu ABD Sahil Güvenliği’nin, arama kurtarma operasyonu başlattığı açıklandı.

ABD'DE UÇAKLA İRTİBAT KESİLDİ

ABD Sahil Güvenliği ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), 6 kişinin bulunduğu ‘Gulfstream G100’ ile irtibatın kesildiğini duyurdu. Uçaktakiler için havadan ve denizden Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Uçağın, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan, Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gittiği aktarıldı. Uçağın neden kaybolduğu ve iletişimin neden kesildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak abd
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