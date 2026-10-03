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LÖSEV'den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir avlusunu dolduran LÖSEV üyeleri; hatıra fotoğrafı çektirerek, Türk bayrağı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterli bayrak açtı.

LÖSEV'den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret

LÖSEV’in çağrısı ile düzenlenen ‘Geleneksel Anıtkabir Buluşması’, yurdun dört bir yanından gelen LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri ile bugün Anıtkabir’de gerçekleşti.

LÖSEV den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret 1

LÖSEV'DEN ANITKABİR’E ZİYARET

Törene; LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, vakfın yönetim kurulu üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, tedavi sonrası iyileşen gençler, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllüler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 bine yakın kişi katıldı. LÖSEV'liler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Sonrasında Misak-i Milli Kulesi'ne geçen Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
LÖSEV den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret 2

'EMANETİN LÖSEV AİLESİNDE VE TÜRK GENÇLİĞİNDEDİR'

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“LÖSEV ailesi olarak bugün yüz binlerle birlikte huzurunuza geldik. Size ilke ve devrimlerinize olan sarsılmaz bağlılığımızı ve saygımızı sunmak istiyoruz. Bu günlerde çok daha iyi anlıyoruz ki, siz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı değil, aradan 100 sene geçse de halen ülkemizin ve hepimizin umudu ve birleştirici gücüsünüz. Siz, düşmanlarla işgal edilmiş, yakılmış, yıkılmış ve harabeye çevrilmiş bir toprağa arkadaşlarınızın ve milyonlarca şehidimizin kanı ile birlikte eşsiz bir vatana Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüştürdünüz ve ardından çağdaş medeniyetleri kurdunuz. Elbette şunu çok iyi biliyoruz ki; sizin ve Türk ordularının mağlup ettiği ve denize döktüğü ezeli ve ebedi düşmanlarımız mağlubiyeti hazmedemeyecekler ve hiçbir zaman rahat duramayacaklardır. Kirli emellerine ulaşmak için her yolu deneyecekler ve her an harekete geçebileceklerdir ama lösemili çocuklarımız, Türk gençliği ve milyonlarca gönüllerimizle beraber uyanık duruyoruz ve her şeye hazırız. Bizler bölünmez vatanımızın kıymetini çok iyi biliyoruz. Çok çalışıyoruz, hayat kurtarıyoruz ve ufkun ötesini görüyor ve anlıyoruz. Milli beraberlik ve birlik içerisinde size verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz. Sen rahat uyu Atam. Emanetin LÖSEV ailesinde ve Türk gençliğindedir.”

LÖSEV den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret 3

Ardından Anıtkabir avlusunu dolduran LÖSEV üyeleri; hatıra fotoğrafı çektirerek, Türk bayrağı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterli bayrak açtı.

LÖSEV den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret 4

LÖSEV den Anıtkabir’e 100 bin kişilik ziyaret 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir LÖSEV ziyaret
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