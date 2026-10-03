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SOLOTÜRK Diyarbakır'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır'da tarihi mekanların üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi heyecanla izleyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

SOLOTÜRK Diyarbakır'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Diyarbakır’da gösteri uçuşu yaptı. Yarbay Murat Akıcı’nın kullandığı F-16 savaş uçağı, Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surlarının semalarında çeşitli manevralar yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi heyecanla izleyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

SOLOTÜRK Diyarbakır da gösteri uçuşu yaptı 1

‘TÜRK HAVA KUVVETLERİMİZLE GURUR DUYDUK’

Gösteriyi izleyen Vali Murat Zorluoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Diyarbakır, çok özel ve çok güzel günlerinden birini yaşıyor. Bugün Diyarbakır tarihinde ilk kez hava kuvvetlerimizin gururu SOLOTÜRK muhteşem bir gösteri yaptı. Hep beraber coşkuyla, heyecanla ve gururla takip ettik. Adeta herkes nefesini tutarak bu gösteriyi, yarım saat süren bu gösteriyi takip etti. Tabii biraz önce buraya gelirken de surlara doğru insanların akın akın geldiğini gördük. Özellikle çocukların ve gençlerin adeta bayrağını kapanın surlara doğru yola çıkmış olduğunu gördük. Büyük bir kalabalık burada toplandı. Gerçekten de herkesi çok mutlu eden, çok gururlandıran ve çok heyecanlandıran muhteşem bir gösteriyi hep beraber takip ettik, izledik. Türk Hava Kuvvetlerimizle gurur duyduk, pilotlarımızla gurur duyduk.

SOLOTÜRK Diyarbakır da gösteri uçuşu yaptı 2

"İLK KEZ YAPILDI AMA TEKRARINI ARZU EDİYORUZ”

Onların hünerleriyle gerçekten çok heyecanlandık. Diyarbakır bu vesileyle TEKNOFEST’in de bir parçası olarak böyle çok özel, hiç unutulmayacak bir güne böylece imza atmış oldu.
SOLOTÜRK Diyarbakır da gösteri uçuşu yaptı 3

Pilotlarımız bizim kendi evlatlarımız. Dolayısıyla Diyarbakırlı çocuklar da gençler de bundan on beş sene sonra, yirmi sene sonra aynı şekilde burada bu gösterileri yapabilirler. Bu inancı, bu güveni onlara vermiş oldu bu gösteri. Türk Hava Kuvvetlerine ve emeği geçen herkese; 8’inci Ana Jet Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. İlk kez yapıldı ama tekrarını arzu ediyoruz” dedi.
SOLOTÜRK Diyarbakır da gösteri uçuşu yaptı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gösteri havacılık
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