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ABD'de kanalizasyon atığı taşıyan bot patladı: 1 kişi hayatını kaybetti

New York’taki Hudson Nehri’nde kanalizasyon atıklarını taşıyan botta meydana gelen patlamada bir kişinin öldüğü bildirildi.

ABD'de kanalizasyon atığı taşıyan bot patladı: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde ham kanalizasyon atığı taşıyan bir teknede patlama meydana geldi. Hudson Nehri’nde demirli botta yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ‘Hunts Point’ isimli bottaki patlamada yaralanan bir diğer çalışanın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel saatle dün 10.30 sıralarında, North River atık su arıtma alanının yakınlarında yaşanan patlamada üçüncü bir işçinin daha yaralandığı ancak tedaviyi reddettiği aktarıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, patlamanın sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldığını söyledi.

Yetkililer, patlama sebebiyle kanalizasyon atıklarının botun güverte kısmına yayıldığını ve itfaiye ekipleri ile ilk yardım çalışanlarının temizlik yaptığını açıkladı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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