ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. 7 kişinin öldüğü kazada 11 kişi ise yaralandı.

ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan kargo uçağının kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

HONULULU'YA GİDİYORDU

Kargo uçağının Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı’ndan Hawaii adalarının başkenti Honolulu'ya gittiği belirtildi. Havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü aktarılan 'UPS 2976’ sefer sayılı ‘MD-11’ tipi uçağın düşme nedeninin araştırıldığı ve havalimanının uçuşa kapatıldığı kaydedildi.

