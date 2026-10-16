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ABD'de katliam gibi olay! Önce araca ateş açtı ardından ilkokula girdi...

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir ilkokula yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 15-16 yaşlarında olduğu belirtilen saldırgan, çevredeki bir sivil tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan katliamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ABD'de katliam gibi olay! Önce araca ateş açtı ardından ilkokula girdi...

ABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlkokulunda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; saat 12.59’da okul yakınındaki bir araca ateş açan bir saldırgan, daha sonra okula girerek içeridekileri hedef aldı.

ABD de katliam gibi olay! Önce araca ateş açtı ardından ilkokula girdi... 1

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan çok sayıda ihbarın ardından yaklaşık 3 dakika içinde olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler saldırganın vurularak öldüğünü tespit etti. Bend Polisi Sözcüsü Sheila Miller, düzenlediği basın toplantısında saldırganın kim tarafından vurulduğunun henüz netlik kazanmadığını aktardı. Miller, en az 2 yaralının St. Charles Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

ABD de katliam gibi olay! Önce araca ateş açtı ardından ilkokula girdi... 2

SALDIRGAN 15-16 YAŞLARINDA

Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD de katliam gibi olay! Önce araca ateş açtı ardından ilkokula girdi... 3

Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu ve olay sırasında orada bulunan bir sivil tarafından vurulduğu öne sürülürken, şüphelinin ölü sayısına dahil olup olmadığı resmi olarak doğrulanmadı. FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FBI Portland bürosuna bağlı ekiplerin olay yerine gönderildiğini ve başlatılan yerel soruşturmaya destek olduğunu söyledi.

ABD de katliam gibi olay! Önce araca ateş açtı ardından ilkokula girdi... 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ilkokul abd saldırı
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