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ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde: Bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de 2026 yılı itibarıyla toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edilirken, bu son 35 yılın en yüksek yıllık vaka sayısı oldu. Bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde: Bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kızamık vakaları giderek artıyor. 1991 yılından beri vakaların bu denli görüşmediği ABD'de sağlık kuruluşları seferber oldu.

ABD de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde: Bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti 1

ABD'DE KIZAMIK KRİZİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla ülkede toplam toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi.
ABD de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde: Bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti 2

1991 YILINDAN BERİ EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu belirtildi.

ABD de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde: Bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti 3

BU YIL 4 KİŞİ KIZAMIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre 2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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