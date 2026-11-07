ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesinde: Bu yıl 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kızamık vakaları giderek artıyor. 1991 yılından beri vakaların bu denli görüşmediği ABD'de sağlık kuruluşları seferber oldu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla ülkede toplam toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi.
Bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre 2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi ise hayatını kaybetti.