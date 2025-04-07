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ABD'de kızamık yeniden gündemde! 600'den fazla vaka kaydedildi: Ölüm sayısı arttı! Donald Trump açıklama yaptı...

ABD'nin Texas eyaletinde, aşı olmadığı belirtilen 8 yaşındaki bir kız çocuğunun kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, ülkedeki kızamık kaynaklı can kayıplarının sayısı 2'ye yükseldi. Salgın, özellikle aşı olmayan çocuklar arasında ciddi sağlık tehditleri oluştururken, yetkililer önlemlerini artırmayı sürdürüyor. Kızamık vakalarının artışı, toplumda aşılanma oranlarına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Trump'ın açıklamasına dair detaylar haberimizde...

ABD'de kızamık yeniden gündemde! 600'den fazla vaka kaydedildi: Ölüm sayısı arttı! Donald Trump açıklama yaptı...

ABD'de kızamık salgını nedeniyle can kayıpları artıyor. Texas eyaletinde aşı olmayan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun kızamık nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede salgın sebebiyle ölen çocuk sayısı 2'ye yükseldi. Yetkililer, artan vaka sayıları ve aşısızlık nedeniyle sağlık endişelerinin arttığını belirtiyor.

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"SON DERECE BULAŞICI BİR HASTALIKTIR"

Üniversite Tıp Merkezi Başkan Yardımcısı Aaron Davis, daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan 8 yaşındaki çocuğuna aşı yaptırılmadığını, kızamık nedeniyle komplikasyonlar yaşadıktan sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti. Davis yaptığı açıklamada, "Bu talihsiz olay, aşılamanın önemini vurgulamaktadır. Kızamık, son derece bulaşıcı bir hastalıktır ve özellikle aşısız kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

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İLK ÖLÜM ŞUBAT AYINDA OLDU

Şubat ayında Texas'ta 1 çocuk aynı hastalıktan hayatını kaybetmiş ve son 10 yılda ABD'de kızamık nedeniyle gerçekleşen ilk ölüm olmuştu. New Mexico eyaletinde ise geçtiğimiz ay kızamık testi pozitif çıkan bir kişi yaşamını yitirmişti.

"KIZAMIK İÇİN BİR TEDAVİ YOK, HERKES AŞILANMALI"

Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy ise yaptığı açıklamada, "Herkes aşılanmalı. Kızamık için bir tedavi yok. Kızamık geçirmekle hiçbir fayda yok. Sağlık yetkilileri, bir başka çocuk hayatını kaybetmeden önce bunu açıkça belirtmeli" çağrısında bulundu.

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DONALD TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını düşündüğünü söyleyerek, "Oldukça küçük bir sayı. Bu, insanların uzun yıllardır bildiği bir şey. Bu yeni bir durum değil. Ne olacağını göreceğiz. Eğer ilerlerse, harekete geçmemiz gerekecek. Çok güçlü harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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600'DEN FAZLA KIZAMIK VAKASI KAYDEDİLDİ

ABD genelinde bu yıl şu ana kadar 600'den fazla kızamık vakası kaydedilirken, bunların 480'den fazlasının Texas'tan bildirildiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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