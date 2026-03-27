HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ABD'de Netflix'e zam geldi! Tüm abonelik planlarının fiyatı yükseldi

Netflix, ABD'deki abonelik planları için iki yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyatlandırmayla birlikte reklamsız standart paket 19,99 dolara yükselirken, Premium paket 26,99 dolara çıktı.

Enes Çırtlık

Çevrim içi yayın platformu Netflix, ABD'de yeni bir fiyat artışına imza attı. Yakın zamanda Warner Bros. Discovery'yi satın alma planlarından vazgeçen platform, ABD pazarında iki yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez tüm abonelik planlarına zam yaptı.

ABD'DE NETFLIX'E ZAM

Variety'te yer alan habere göre, yeni fiyatlandırma kapsamında ABD'de Netflix'in paket ücretleri şu şekilde güncellendi:

  • Reklamlı Standart Paket: 1 dolar artışla 7,99 dolardan 8,99 dolara
  • Standart Paket (Reklamsız): 2 dolar artışla 17,99 dolardan 19,99 dolara
  • Premium Paket (4K ve HDR): 2 dolar artışla 24,99 dolardan 26,99 dolara

Yeni üyeler 26 Mart gününden itibaren güncel fiyatlarla karşılaşırken, mevcut üyeler için bu fiyatlar önümüzdeki haftalarda kademeli olarak devreye girecek. Netflix, abonelerine yeni fiyatlar uygulanmadan bir ay önce e-posta yoluyla bildirim gönderileceğini ve zamanlamanın fatura döngüsüne göre değişeceğini belirtti.

WARNER BROS. ANLAŞMASI İPTAL OLMUŞTU

Bu zam dalgası, şirketin Warner Bros.'un stüdyolarını ve yayıncılık faaliyetlerini satın alma anlaşmasından vazgeçmesinden sadece bir ay sonra geldi. Hatırlanacağı üzere Netflix, Paramount ve Skydance'in teklifine karşılık vermeyerek satın alımdan çekilmiş, anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte Paramount'tan 2,8 milyar dolarlık cayma bedeli almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Netflix Zam abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.