ABD'de Netflix'e zam geldi! Tüm abonelik planlarının fiyatı yükseldi

Çevrim içi yayın platformu Netflix, ABD'de yeni bir fiyat artışına imza attı. Yakın zamanda Warner Bros. Discovery'yi satın alma planlarından vazgeçen platform, ABD pazarında iki yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez tüm abonelik planlarına zam yaptı.

ABD'DE NETFLIX'E ZAM

Variety'te yer alan habere göre, yeni fiyatlandırma kapsamında ABD'de Netflix'in paket ücretleri şu şekilde güncellendi:

Reklamlı Standart Paket: 1 dolar artışla 7,99 dolardan 8,99 dolara

Standart Paket (Reklamsız): 2 dolar artışla 17,99 dolardan 19,99 dolara

Premium Paket (4K ve HDR): 2 dolar artışla 24,99 dolardan 26,99 dolara

Yeni üyeler 26 Mart gününden itibaren güncel fiyatlarla karşılaşırken, mevcut üyeler için bu fiyatlar önümüzdeki haftalarda kademeli olarak devreye girecek. Netflix, abonelerine yeni fiyatlar uygulanmadan bir ay önce e-posta yoluyla bildirim gönderileceğini ve zamanlamanın fatura döngüsüne göre değişeceğini belirtti.

WARNER BROS. ANLAŞMASI İPTAL OLMUŞTU

Bu zam dalgası, şirketin Warner Bros.'un stüdyolarını ve yayıncılık faaliyetlerini satın alma anlaşmasından vazgeçmesinden sadece bir ay sonra geldi. Hatırlanacağı üzere Netflix, Paramount ve Skydance'in teklifine karşılık vermeyerek satın alımdan çekilmiş, anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte Paramount'tan 2,8 milyar dolarlık cayma bedeli almıştı.