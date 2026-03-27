ABD'de Netflix'e zam geldi! Tüm abonelik planlarının fiyatı yükseldi

Çevrim içi yayın platformu Netflix, ABD'de yeni bir fiyat artışına imza attı. Yakın zamanda Warner Bros. Discovery'yi satın alma planlarından vazgeçen platform, ABD pazarında iki yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez tüm abonelik planlarına zam yaptı.
Variety'te yer alan habere göre, yeni fiyatlandırma kapsamında ABD'de Netflix'in paket ücretleri şu şekilde güncellendi:
Yeni üyeler 26 Mart gününden itibaren güncel fiyatlarla karşılaşırken, mevcut üyeler için bu fiyatlar önümüzdeki haftalarda kademeli olarak devreye girecek. Netflix, abonelerine yeni fiyatlar uygulanmadan bir ay önce e-posta yoluyla bildirim gönderileceğini ve zamanlamanın fatura döngüsüne göre değişeceğini belirtti.
Bu zam dalgası, şirketin Warner Bros.'un stüdyolarını ve yayıncılık faaliyetlerini satın alma anlaşmasından vazgeçmesinden sadece bir ay sonra geldi. Hatırlanacağı üzere Netflix, Paramount ve Skydance'in teklifine karşılık vermeyerek satın alımdan çekilmiş, anlaşmanın iptal edilmesiyle birlikte Paramount'tan 2,8 milyar dolarlık cayma bedeli almıştı.
