ABD'de orman yangını! Tahliye kararı verildi

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eyaletteki 175`’ten fazla orman yangını nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.
Güney Carolina Orman Dairesi Yetkilisi Darryl Jones, yaklaşık 1700 hektarlık alanın kül olduğu yangınların Pee Dee bölgesinde yoğunlaştığını ve eyaletin geri kalanında yangınlarda ciddi artış görüldüğünü belirtti.
Kuzey Carolina’da ise yetkililer, çeşitli bölgelerdeki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü, yaklaşık 202 hektarlık alanın yandığı Polk bölgesi sakinleri için tahliye kararı verildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
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