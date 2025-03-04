HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de orman yangını! Tahliye kararı verildi

ABD'de orman yangını! Tahliye kararı verildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2025 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği ve bazı bölge sakinlerine tahliye talimatı verildiği bildirildi.

ABD'de orman yangını! Tahliye kararı verildi

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eyaletteki 175`’ten fazla orman yangını nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

"YANGINLARDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ"

Güney Carolina Orman Dairesi Yetkilisi Darryl Jones, yaklaşık 1700 hektarlık alanın kül olduğu yangınların Pee Dee bölgesinde yoğunlaştığını ve eyaletin geri kalanında yangınlarda ciddi artış görüldüğünü belirtti.

ABDNIN-KUZEY-VE-GUNEY-CAROLINA-EYALETLE_595046_176060

TAHLİYE KARARI

Kuzey Carolina’da ise yetkililer, çeşitli bölgelerdeki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü, yaklaşık 202 hektarlık alanın yandığı Polk bölgesi sakinleri için tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

İlçe müftüsü kazada yaralandıİlçe müftüsü kazada yaralandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'ya geliyorAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'ya geliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.