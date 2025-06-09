ABD'de ortalık yangın yeri! Donald Trump: "İç savaş istemiyorum, gerekirse daha fazla ulusal muhafız yollayacağım"

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor.



San Franciso'da bir araya gelen vatandaşlar, protesto gösterileri düzenliyor.

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD Başkanı Trump, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Trump, "Gerekirse Los Angeles'a daha fazla Ulusal Muhafız askeri konuşlandırabiliriz. Ulusal Muhafızları konuşlandırma konusunda başka seçeneğim olmadığını hissediyorum. İç savaş istemiyorum. Protestolar ayaklanmaya yol açabilirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.



ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

California Valisi Gavin Newsom da MSNBC kanalına, Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getirmiş, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirmişti.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır