ABD'de sel felaketi! 24 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta önceki gece aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr County bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak ani sel baskınlarına yol açtı.

Kerr County Şerifi Larry Leitha gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Eyaletin orta merkezinde bulunan Kerr County bölgesinde meydana gelen seller nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Leitha, "Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız devam ediyor. Bu muhtemelen birkaç günlük bir süreç olacak." dedi.

Leitha, bölgede "sel uyarısı" süresinin uzatıldığını belirterek ölü sayısının artabileceğini sözlerine ekledi.

"BELKİ AĞAÇLARIN ÜSTÜNDEDİRLER"

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan 20 çocuktan haber alınamadığını bildirerek, "Bu onların kayıp olduğu anlamına gelmiyor, belki ağaçların üstündedirler veya sadece ulaşım alanı dışındadırlar." diye konuştu.

Kız çocuklarına yönelik özel bir Hristiyan yaz kampında yaşanan "felaket seviyesindeki sel" nedeniyle, Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Camp Mystic’te 14 helikopter, 12 drone ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

İlerleyen saatlerde sel felaketinde ölü sayısının 24'e yükseldiği ve kamp yapan çocuklara ulaşma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.