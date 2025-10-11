HABER

ABD'de silahlı saldırı! 4 ölü, 12 yaralı

ABD’nin Mississippi eyaletinde, bir lise futbol maçının ardından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

Olayın, eyalet başkenti Jackson’ın yaklaşık 190 kilometre kuzeydoğusundaki Leland şehrinde meydana geldiği bildirildi. Leland Belediye Başkanı John Lee, saldırının Leland Lisesi kampüsünde gerçekleşmediğini ve yaralılardan 4’ünün helikopterle hastaneye sevk edildiğini belirterek, “Bu, yıllardır düzenlediğimiz bir etkinlik ve şimdiye kadar bu tür bir olay yaşanmamıştı. Yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı, suç oranı düşük bir şehiriz. Herkes birbirini tanır. Bu olay hepimiz için büyük bir trajedi” ifadelerini kullandı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Polisin olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattığı ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

