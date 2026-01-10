HABER

ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen bir dizi bağlantılı silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de silahlı saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Recep Demircan

Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, Mississippi eyaletinin doğusundaki Alabama sınırı yakınlarında yer alan West Point kasabasında, birbiriyle bağlantılı silahlı saldırılarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Scott, ayrıca 1 şüphelinin gözaltında olduğunu ve toplum için herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, “Emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir bilgilendirme yapacaktır" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Scott, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise üç farklı noktada 6 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

