ABD'de skandal! 18 aylık bebek öldü denilerek morga kaldırıldı: Polis nefes sesi duyunca kahreden gerçek ortaya çıktı!

Skandal, 8 Şubat'ta ailesinin evindeki havuzda bilincini yitiren küçük çocuğun hastaneye kaldırılmasıyla başladı. Mercy Gilbert Medical Center'da görev yapan doktor Arian Tusi, bir hemşirenin çocukta nabız olduğunu bildirmesine rağmen durumu incelemeyi reddetti. Doktor, kan gazı ölçümlerini gerekçe göstererek çocuğun yaşam belirtilerini görmezden geldi ve resmi olarak ölüm ilanında bulundu.

NEFES ALMA SESİ FARK EDİLDİ

Polis memurunun nefes alma sesleri duyduğunu bildirmesine ve uyarmasına rağmen bebek, akşam saatlerinde hastane morguna nakledildi.

4 SAATLİK SAVAŞ

Yaklaşık dört saat sonra morgda inceleme yapan adli tıp görevlisi, küçük çocuğun nefes aldığını ve canlı olduğunu fark etti. Phoenix'teki bir hastaneye sevk edilen çocuk tedavi altına alındı.

YÜRÜYEMİYOR, KONUŞAMIYOR, TÜPLE BESLENİYOR

Ancak morgda oksijensiz ve tıbbi müdahaleden uzak geçen dört saat, küçük çocuğun hayatını kararttı. Olaydan sekiz ay sonra iki yaşına giren Vincent; yürüyemiyor, konuşamıyor, tek başına oturamıyor ve beslenmesini yalnızca özel bir tüp aracılığıyla sürdürebiliyor.

Aile, yaşanan büyük ihmal nedeniyle hastane ve sorumlu personel hakkında hukuki süreç başlattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır