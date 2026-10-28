Sel, heyelan, hortum… Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! 19 kentte sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege ve Doğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege’nin güneyi ile Batı Akdeniz’in batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülebileceği öngörülüyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ege’nin batı kesimleri ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış beklendiğinden özellikle Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak etkili olabilir.

Perşembe günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın doğusu ve Malatya’nın güneyinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Adıyaman genelinde, Şanlıurfa’nın kuzeyinde ve Diyarbakır’ın kuzey ve batı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 19 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarı yapılan iller şöyle:

Adıyaman

Antalya

Aydın

Bingöl

Burdur

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Isparta

Mersin

İzmir

Malatya

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Tunceli

Şanlıurfa

Batman

SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Kıyı kesimlerinde hortum riski de bulunuyor.

Vatandaşların özellikle yağışın şiddetli olabileceği bölgelerde dikkatli ve tedbirli olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege’de ise rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.