ABD'de tarihi görüntüler! 200 milyon kişi etkilendi, donarak ölenler var

ABD'yi etkisi altına alan "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar sürüyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, kar, sulu kar ve buzlanmanın ülkede yaklaşık 213 milyonu insanı etkilediğini açıkladı. On bini aşkın uçuş iptal edildi, bir milyona yakın kişi elektriksiz kaldı. New York'ta evsiz 5 kişi dışarıda ölü bulunurken; yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceğini belirtiyor.

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 920 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

Yetkililer, elektrik kesintisi olan bölgelerin artabileceği uyarısında bulundu. Başkent Washington D.C.’de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği ifade edildi.

NEW YORK'TA EVSİZ 5 KİŞİ DIŞARIDA ÖLÜ BULUNDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Mamdani, "Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Evsizler ve ihtiyacı olanlar için New York genelinde en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açtıklarını belirten Mamdani, "Bu merkezlere gelen hiç kimse geri çevrilmeyecek ve ayrıca buralarda gerekli gıda yardımları da hazır bulundurulacak." şeklinde konuştu.

"EYALETİMİZİ ARKTİK KUŞATMASI SARDI"

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.

Hochul, özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti ve “Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli.” ifadelerini paylaştı.

213 MİLYON İNSAN BUZLANMA VE KAR FIRTINASI ALTINDA

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

