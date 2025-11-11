HABER

ABD'de tarihi görüşme! Trump, Şara ile görüştü; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: "Büyük bir lider"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Kritik görüşmede Suriye'deki siyasi gelişmelerde Türkiye'nin rolüne değinen ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüde bulundu. ABD Başkanı Trump, "O büyük bir lider. Şara ile çok iyi anlaşıyor ve Suriye'de olanları destekliyor" dedi.

ABD tarihi bir görüşmeye ev sahipiliği yaptı, ilk kez bir Suriye lideri Beyaz Saray'da ağırlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Şara ile basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP: "ŞARA İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi. Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyleyen Trump, "Bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir. O güçlü bir lider" dedi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: "BÜYÜK BİR LİDER"

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunurken Türkiye'nin rolüne de vurgu yapan Trump "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

SURİYE DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILABİLİR

Öte yandan Trump, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

