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ABD'de terörle mücadele operasyonu! 17 kişi sınır dışı edildi

31.03.2025 17:20
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ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador'la birlikte düzenledikleri terörle mücadele operasyonunda terör örgütü ilan ettikleri Tren de Aragua ve MS-13 çetelerinden 17 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

ABD'de terörle mücadele operasyonu! 17 kişi sınır dışı edildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tren de Aragua ve MS-13'ü yabancı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Rubio, "Bu suçlular artık toplumlarımızı ve vatandaşlarımızı terörize edemeyecek." ifadesini kullandı.

El Salvador'la birlikte dün gece düzenlenen terörle mücadele operasyonunda Tren de Aragua ve MS-13 örgütlerine üye 17 "vahşi suçlunun" sınır dışı edildiğini belirten Rubio, El Salvador'a ortaklıkları için teşekkürlerini iletti.

EL SALVADOR'DAKİ HAPİSHANELERE YOLLAMIŞLARDI

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu hapishanelere gitmiş, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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