ABD'de uçak düştü! Birçok evde yangın çıktı

ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçağın düştüğü belirtildi. Dış kaynaklardan edinilen bilgilere göre, uçağın düşüşü sonrası birçok evin yanmaya başladığı belirtildi. Olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

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