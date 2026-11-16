Minguzzi cinayetine ilişkin tehdit paylaşımları yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Doğan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır