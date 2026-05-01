ABD'de uçak kazası! 5 can kaybı var; soruşturma başlatıldı

ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası yaşandı. Düşen uçaktaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Teksas eyaletine bağlı Hays County yetkililerinden Yargıç Ruben Becerra, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley bölgesinde dün gece 'Cessna 421C' tipi küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu.

5 CAN KAYBI

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, ilk belirlemelere göre yüksek hızla yere çakılan uçaktaki 5 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

ÇARPIŞMA YAŞANMADI

Yargıç Becerra, havada herhangi bir çarpışma belirtisine rastlanmadığını ve o sırada bölgede seyreden ikinci bir uçağın New Braunfels'e güvenli bir şekilde iniş yaptığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ailelerine haber verilene kadar açıklanmayacağı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaDüzce’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklamaŞanlıurfa merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 31 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
uçak abd kaza
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

