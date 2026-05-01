HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobiller otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Ahılı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki 71 ER 220 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 71 KD 068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan M.S. ve M.Y. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: YARALILAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan otomobiller otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.