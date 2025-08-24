ABD'de 'ulusal muhafız' krizi! Trump’ın planına tepki geldi

ABD’de ’Ulusal Muhafız’ krizi çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrine suçla mücadele kapsamında Ulusal Muhafız gönderme kararına tepki geldi. Illinois eyaleti Valisi Jay Robert (JB) Pritzker yaptığı açıklamada, Trump’ın planının bir yetki suistimali olduğunu söyledi. Illinois’e Ulusal Muhafızların gönderilmesini haklı çıkaracak herhangi bir acil durum olmadığını belirten JB Pritzker, Trump’ın "bir kriz üretmeye çalıştığını" ifade etti.

"TRUMP’IN YAKLAŞIMI PLANSIZ, GEREKSİZ VE TEMELSİZ"

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ise şehre Ulusal Muhafızların gönderileceğine dair herhangi bir bilgi almadığını belirtti. Şehir yönetiminin asker konuşlandırılması konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu söyleyen Johnson, ABD Başkanı Trump’ın yaklaşımını "plansız, gereksiz ve temelsiz" olarak nitelendirdi. "Hukuka aykırı bir konuşlandırmanın" şehirdeki halk ile kolluk kuvvetleri arasındaki gerilimi artırabileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Johnson, bu durumun ayrıca suç oranlarını azaltma yönünde elde edilen ilerlemeyi tehdit edebileceğini söyledi.

SİLAHLANMA EMRİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump yönetiminin şehirde "kontrolden çıkmış" suç olarak tanımladığı duruma karşı yürüttüğü çabaların bir parçası olarak, başkent Washington DC sokaklarında devriye gezen Ulusal Muhafız personelinin silahlandırılmasını emretti.

WASHINGTON D.C’YE YAKLAŞIK 2 BİN ASKER KONUŞLANDIRILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şu ana kadar ABD şehirlerinde suçla mücadele kapsamında sunduğu plan çerçevesinde, yerel yönetimi muhalefetteki Demokratların kontrolünde olan başkent Washington D.C’ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırmıştı. ABD Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada da bu politikayı Demokratların yönettiği diğer iki büyük şehir olan Chicago ve New York’ta da uygulayacağını bildirmişti.

