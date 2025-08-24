HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'de 'ulusal muhafız' krizi! Trump’ın planına tepki geldi

ABD’nin Illinois eyaleti Valisi Jay Robert (JB) Pritzker, ABD Başkanı Donald Trump’ın suçla mücadele kapsamında Chicago şehrine Ulusal Muhafız gönderme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumu haklı çıkaracak herhangi bir acil durum olmadığını belirterek, "Bir kriz üretmeye çalışıyor" dedi.

ABD'de 'ulusal muhafız' krizi! Trump’ın planına tepki geldi

ABD’de ’Ulusal Muhafız’ krizi çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrine suçla mücadele kapsamında Ulusal Muhafız gönderme kararına tepki geldi. Illinois eyaleti Valisi Jay Robert (JB) Pritzker yaptığı açıklamada, Trump’ın planının bir yetki suistimali olduğunu söyledi. Illinois’e Ulusal Muhafızların gönderilmesini haklı çıkaracak herhangi bir acil durum olmadığını belirten JB Pritzker, Trump’ın "bir kriz üretmeye çalıştığını" ifade etti.

"TRUMP’IN YAKLAŞIMI PLANSIZ, GEREKSİZ VE TEMELSİZ"

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ise şehre Ulusal Muhafızların gönderileceğine dair herhangi bir bilgi almadığını belirtti. Şehir yönetiminin asker konuşlandırılması konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu söyleyen Johnson, ABD Başkanı Trump’ın yaklaşımını "plansız, gereksiz ve temelsiz" olarak nitelendirdi. "Hukuka aykırı bir konuşlandırmanın" şehirdeki halk ile kolluk kuvvetleri arasındaki gerilimi artırabileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Johnson, bu durumun ayrıca suç oranlarını azaltma yönünde elde edilen ilerlemeyi tehdit edebileceğini söyledi.

SİLAHLANMA EMRİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump yönetiminin şehirde "kontrolden çıkmış" suç olarak tanımladığı duruma karşı yürüttüğü çabaların bir parçası olarak, başkent Washington DC sokaklarında devriye gezen Ulusal Muhafız personelinin silahlandırılmasını emretti.

WASHINGTON D.C’YE YAKLAŞIK 2 BİN ASKER KONUŞLANDIRILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, şu ana kadar ABD şehirlerinde suçla mücadele kapsamında sunduğu plan çerçevesinde, yerel yönetimi muhalefetteki Demokratların kontrolünde olan başkent Washington D.C’ye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırmıştı. ABD Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada da bu politikayı Demokratların yönettiği diğer iki büyük şehir olan Chicago ve New York’ta da uygulayacağını bildirmişti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mudanya’da korkutan yangınMudanya’da korkutan yangın
Bingöl’de Çapakçur Operasyonu: 4 tutuklamaBingöl’de Çapakçur Operasyonu: 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Alışveriş sonrası aracıyla eve gitti, gerçek evde ortaya çıktı

Alışveriş sonrası aracıyla eve gitti, gerçek evde ortaya çıktı

Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.