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ABD'de yeni salgın alarmı! Vaka sayısı 48'e yükseldi... 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 11:40
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ABD’nin Teksas eyaletinde kızamık vakalarında artış yaşanıyor. Yaşanan vakalar, eyalette 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük kızamık salgını. Vaka sayısı 48'e yükselirken 13 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ABD'de yeni salgın alarmı! Vaka sayısı 48'e yükseldi... 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük!

Sağlık yetkilileri, Teksas'taki salgının hızla yayıldığını ve yakın eyaletlerde vakaların doğrulandığını belirterek, kızamığın ABD genelinde yayılmaya devam ettiğini aktardı.

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30 YIL SONRA EN BÜYÜK!

Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'na (DSHS) göre, batı Teksas'ta kızamık salgını vakası 48'e yükseldi. DSHS sözcüsü, yaşanan vakaların eyaletteki 30 yıldan uzun süredir görülen en büyük kızamık salgını olduğunu bildirdi.

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4 AYRI BÖLGEDE YOĞUN

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre bu yıl Alaska, Georgia, New York ve Rhode Island'da da kızamık vakaları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık abd salgın vaka
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