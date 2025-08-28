HABER

ABD’de yeni vize düzenlemesi! Bu kez de öğrenciye ve gazeteciye kapıyı gösterdi…

ABD’den ses getirecek bir adım daha geliyor. Trump yönetimi bu kez de ABD'deki vize sahiplerinin ülkede kalma sürelerini kısıtlamayı planlıyor. başta yabancı öğrenciler ve basın mensupları olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süre sınırlandırılacak. İşte detaylar…

ABD'de Donald Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği duyuruldu.

Taslağın nihai hale gelmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği belirtilen açıklamada, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Geçmiş yönetimler, uzun zaman boyunca yabancı öğrencilerin ve diğer vize sahiplerinin ABD'de neredeyse süresiz kalmalarına izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

Bu durumun "güvenlik riskleri yarattığı ve ABD vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdüğü" savunulan açıklamada, yeni düzenlemenin "suistimale son vereceği ve federal hükümet üzerindeki yükü hafifleteceği" ifade edildi.

Söz konusu taslak ilk olarak 2020’de Trump'ın ilk başkanlık döneminde önerilmiş, ancak eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından 2021'de geri çekilmişti. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

