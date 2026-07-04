ABD'de yolcu gemisinde norovirüs salgını paniği! 125 yolcu ve mürettebatta tespit edildi, karantinaya alındı

ABD'deki bir yolcu gemisinde yine norovirüs salgını alarmı verildi. Mayıs ayında da yaşanan benzer bir vaka ile alarma geçen ABD, bu kez "Ruby Princess" adlı yolcu gemisindeki norovirüs için teyakkuza geçti.

ABD'DE YOLCU GEMİSİNDE NOROVİRÜS ALARMI!

Alaska ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini kapsayan 20 günlük sefer sırasında çok sayıda yolcu mide ve bağırsak rahatsızlığı belirtileri göstermeye başladı.

GEMİDE 3.032 YOLCU VE 1.144 MÜRETTEBAT VAR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre Yolculuğun üzerinden iki haftadan fazla zaman geçtikten sonra yolcuların %3 veya daha fazlasında görülen bir salgın vakası raporu aldı. CDC'ye göre gemide 3.032 yolcu ve 1.144 mürettebat üyesi bulunuyordu .

MAYIS AYINDA DA GEMİDE SALGIN PATLAK VERMİŞ, 115 KİŞİ SALGININ PENÇESİNE DÜŞMÜŞTÜ

Mayıs ayında ABD çıkışlı bir yolcu gemisinde yine norovirüs salgını alarmı verilmişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), “Caribbean Princess” adlı kruvaziyer gemisinde 102 yolcu ve 13 mürettebat olmak üzere toplam 115 kişinin virüsten etkilendiğini açıklanmıştı.

UZMANLARDAN KRİTİK NOROVİRÜS UYARISI

Norovirüs oldukça bulaşıcıdır ve özellikle kalabalık ortamlarda yiyecekler veya yüzeyler yoluyla yayılır. Birçok insan için kısa süreli bir hastalıktır, ancak altta yatan sağlık sorunları olanlar, küçük çocuklar ve 65 yaş ve üstü kişiler için tehlikeli olabilir.

CDC'ye göre belirtiler arasında ani başlayan kusma, ishal ve üç güne kadar sürebilen karın ağrısı yer alıyor.