ABD'deki "Kıyamet Saati" tarihindeki en ileri noktada! Gece yarısına 89 saniye kalaya getirildi

ABD'de bilim insanlarının "insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu" göstermek için 1947'de oluşturduğu sembolik "Kıyamet Saati", gece yarısına 85 saniye kalaya ayarlandı. Kıyamet Saati'nin böylece tarihindeki en ileri noktaya getirildiği bildirildi.

ABD'deki "Kıyamet Saati" tarihindeki en ileri noktada! Gece yarısına 89 saniye kalaya getirildi

ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, "insanlığın yok olmaya ne kadar yakın olduğunu" değerlendiren yıllık duyurunun yapıldığı canlı yayında Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 85 saniye kalaya ayarlayarak, tarihindeki en ileri noktaya getirdi.

Yayında, "nükleer savaş, iklim değişikliği, biyoteknolojinin kötüye kullanılması olasılığı ve yeterli kontrol olmadan yapay zekanın artan kullanımı" gibi risklere dikkat çekilirken, geçen yıl saatin 89 saniyeye ayarlanmasından bu yana "zor kazanılan küresel anlayışların çöktüğü, kazananın her şeyi aldığı bir büyük güç rekabetinin hızlandığı ve varoluşsal riskleri azaltmak için gerekli olan uluslararası işbirliğinin baltalandığı" kaydedildi.

ÇATIŞMALARIN TIRMANMA OLASILIĞI

Rusya-Ukrayna Savaşı, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışma ve ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olup olmadığı gibi konulardan örnekler verilen yayında, çatışmaların tırmanma olasılığından endişe duyulduğu aktarıldı.

ABD deki "Kıyamet Saati" tarihindeki en ileri noktada! Gece yarısına 89 saniye kalaya getirildi 1

Yayında, küresel ısınmayla bağlantılı kuraklıklar, sıcaklık artışları ve sellerin yanı sıra, ülkelerin küresel ısınmayla mücadele için "anlamlı anlaşmalar" yapmamalarına dikkat çekilirken, liderler ve ülkelerin riskleri ele almak için birlikte çalışması halinde saatin geri çevrilebileceğinin altı çizildi.

"HEPİMİZİN KAYBETME OLASILIĞI ARTAR"

Kurulun Başkanı Daniel Holz, uluslararası güven ve işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "Dünya 'biz ve onlar' şeklinde bölünürse ve sıfır toplamlı bir yaklaşım benimsenirse, hepimizin kaybetme olasılığı artar." ifadesini kullandı.

ABD'nin Japonya'ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947'de Chicago Üniversitesindeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan "Kıyamet Saati", insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

