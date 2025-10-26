HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'deki Lincoln Üniversitesinin kampüsüne saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Lincoln Üniversitesinin kampüsüne düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'deki Lincoln Üniversitesinin kampüsüne saldırı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Lincoln Üniversitesinde mezunlar günü kutlamalarının yapıldığı binanın bahçesine silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 21.30 civarında yapılan saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Bölge Yargıcı Christopher de Barrena-Sarobe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin gözaltına alındığını ve yetkililerin birden fazla silahlı saldırgan olma ihtimalini araştırdığını söyledi.

Saldırıya dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten de Barrena-Sarobe, ancak şu aşamada bunun bir toplu silahlı saldırı olma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.

Yaralıların durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandıAntalya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin şüpheli tutuklandı
Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulunduAntalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu

Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.